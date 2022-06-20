У Німеччині розслідують витік секретних документів щодо саміту G7

Незадовго до початку саміту G7, який відбудеться в баварському замку Ельмау з 26 по 28 червня, в інтернеті оприлюднили секретні документи німецької поліції, які стосуються організації саміту «Групи семи», який проходив у тому ж самому замку у 2015 році.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє DW.

У неділю вранці документи були доступні на сайті, який Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) пов’язує із прихильниками лівоекстремістських поглядів.

Першою про витік конфіденційних документів повідомила громадсько-правова радіостанція Bayerische Rundfunk. Водночас одразу кілька джерел в органах безпеки підтвердили агенції dpa їхню автентичність. Поліція розслідує інцидент.

Серед іншого у документах йдеться про інструкції щодо затримання, безпеки поліцейських автомобілів та про концепцію деескалації, уточнюють журналісти.

Крім того, були опубліковані номери мобільних телефонів деяких керівних співробітників поліції, а також дані про цифрові канали зв’язку, що використовуються поліцією.

Хто опублікував у мережі всі ці відомості першим, досі невідомо.

За безпекою на саміті «Групи семи» у 2015 році стежили 18 тисяч співробітників поліції.

У коментарі щодо цього витоку міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррман заявив, що наразі поліція виходить з того, що він не матиме критичного впливу на безпеку саміту цього року.