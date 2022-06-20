Під час удару на бурових платформах в Чорному морі перебувало понад 100 окупантів — більшість знищена » Трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях по плаванию Международная федерация плавания (ФИНА) на заседании в Будапеште проголосовала за то, чтобы трансгендеры не участвовали в женских турнирах по плаванию под эгидой этой организации — а это все главные международные соревнования. Федерация так решила для себя один из самых дискуссионных вопросов современного спорта больших достижений. За это решение на конгрессе ФИНА проголосовали 71% ее участников. В обосновании говорится, что трансгендерные мужчины и женщины могут соревноваться в турнирах под эгидой организации, но при условии, что переход был сделан до начала полового созревания (до 12 лет или до начала второй стадии взросления по шкале британского педиатра Джеймса Таннера). «Мы должны защищать права наших спортсменов на участие в соревнованиях, но мы должны защищать и честность этих соревнований, особенно в женской категории», — заявил президент ФИНА Хусейн аль-Мусаллам. По его словам, ФИНА сформирует рабочую группу для того, чтобы создать соревнования «открытой категории». «У каждого спортсмена будет возможность соревноваться на элитном уровне», — пообещал он. Американская чемпионка Лия Томас сделала переход в женский пол и выступает в женских соревнованиях по плаванию с 2019 года. Но выступить на Олимпиаде, как она планировала, теперь будет нельзя «Подход ФИНА к разработке нашей политики был комплексным, научно обоснованным и инклюзивным, и, что важно, мы за справедливость в конкуренции», — добавил исполнительный директор организации Брент Новицки. В ФИНА отмечают, что такое правило будет действовать только на женских соревнованиях под ее эгидой, национальные федерации плавания или полулюбительские турниры — например, на уровне колледжей в США — будут решать дилемму сами для себя. Вопрос участия трансгендеров в женских соревнованиях — один из самых дискуссионных в современном спорте, и общепринятой нормы тут пока не появилось. Трансгендеры участвуют (и выигрывают) в женских боях ММА, женском велоспорте, легкой и тяжелой атлетике.