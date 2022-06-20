США предложили Саудовской Аравии два острова, чтобы снизить цены на нефть

Американские чиновники готовят почву для соглашения с Саудовской Аравией, настойчиво предлагая увеличить добычу нефти, чтобы заменить российские поставки и «остудить» цены, взлетевшие до максимумов за 14 лет.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, сделка США с саудитами готовится к визиту в страну президента Джо Байдена. Дипломаты рассчитывают, что помимо Саудовской Аравии «повернуть краны» согласятся Объединенные Арабские Эмираты, ближайший союзник Эр-Рияда по ОПЕК.

Но ясности, что соглашение состоится, на данный момент нет, говорят источники Bloomberg: ближневосточные монархии продолжают рассматривать полученное от США предложение и требуют гарантий безопасности в регионе.

Чтобы уговорить королевскую семью аль-Саудов, администрация Байдена готова предложить широкую сделку с участием Израиля и Египта. Она включает передачу под суверенитет Саудовской Аравии двух островов в Красном море (Тиран и Санафир), которые сейчас находятся под египетским контролем, сообщал Axios со ссылкой на американских чиновников.

По словам источников Bloomberg, идею увеличить добычу, чтобы помочь США справиться с инфляцией и наказать Россию жесткими санкциями, поддерживают некоторые члены ОПЕК+. Но Саудовская Аравия колеблется, помня давнюю историю сотрудничества с Кремлем по стабилизации нефтяного рынка.

В 2017 году Москва и Эр-Рияд договорились сократить добычу нефти, чтобы приподнять цены, которые на тот момент держались около 40 долларов за баррель. Спустя три года, когда пандемия обрушила мировой спрос, добычу пришлось резать снова — на рекордные 10 млн баррелей в день.

Но теперь ОПЕК+ постепенно наращивает поставки и летом должна выйти на докризисные уровни добычи. Отстает лишь Россия, где производство в мае за апрель и май упало на 830 тысяч баррелей в день из-за сложностей с поиском покупателей.

У Саудовской Аравии и ОАЭ есть свободные мощности на 2,2 млн баррелей в сутки, оценивает Международное энергетическое агентство. Но это лишь 2% мирового потребления, и обезболивающий эффект для рынка может быть недолгим.

«Со стороны саудитов может быть какое-то движение в сторону того, чтобы выпустить больше нефти, но также есть понимание предела того, что они могут сделать», — отмечает Билл Фаррен-Прайс, директор Enverus Intelligence Research.

Пока Вашингтон покрывает нефтяной дефицит, распродавая сырье из стратегического резерва, размер которого упал до минимума с 1987 года: из 650 млн баррелей в 2020 году осталось 532 млн. Белый дом призывает производителей нефти и газа, в том числе ОПЕК, увеличить добычу, чтобы изменить ситуацию с высокими ценами на топливо, заявила в воскресенье министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.