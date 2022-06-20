Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Россия стала лидером экспорта нефти в Китай, нарастив поставки по итогам мая до рекордных 8,42 миллиона тонн — на 55% больше, чем годом ранее.

Китай — главный импортер российских нефти и газа за пределами Евросоюза.

В начале июня Евросоюз согласовал почти полный отказ от импорта российской нефти, а также готов сократить потребление российского газа на две трети до конца этого года, несмотря на серьезную зависимость Европы от российских энергоресурсов.

По этой причине Россия начала продавать свое сырье по большим скидкам, что и подтолкнуло китайские компании увеличить объемы закупок.

Последние полтора года главным экспортером нефти в Китай была Саудовская Аравия.

Согласно таможенным данным, опубликованным понедельник, в прошлом месяце Китай также импортировал 260 тысяч тонн иранской нефти.