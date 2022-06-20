Росіяни поранили 10 людей на Миколаївщині за добу

Російські військові обстріляли Баштанський і Миколаївський райони на Миколаївщині, унаслідок чого було поранено 10 людей.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

“Під ударами залишаються Баштанський і Миколаївський райони. Зокрема, вчора (19 червня — ред.) рашисти обстріляли територію Березнегуватської, Широківської, Галицинівської й Воскресенської громад. Через обстріли зафіксоване загоряння на полі з озимою пшеницею та проблеми з енерго- та водопостачанням у деяких населених пунктах”, — ідеться в дописі.

Крім того, росіяни з авіації обстріляли Очаків, унаслідок чого є загиблі й поранені, а також пошкодження житлових будинків.

“Загалом же за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 10 людей. Дітей серед поранених немає”, — зазначила Замазєєва.