Російська операція щодо взяття під повний контроль Донбасу зазнає краху, — Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Ворог вичерпав тили з особовим складом у Сєверодонецьку та підтягує системи «точка-у» та «піон». Це потужні далекобійні системи з яких противник може здійснювати удари по Сєверодонецьку. Інститут вивчення війни говорить про те, що росіянам не вдається забезпечити контроль над Сєверодонецьком. Це одне з міст, де так ефективно ЗСУ тримає оборону. Це означає, що операція росіян, яка пов‘язана з контролем над Донбасом, зазнає краху», — зазначив експерт.

Також Сергій Згурець додав, що ризики оточення Сєверодонецька зберігаються.

«Ці ризики розуміє й керівництво ЗСУ. Ця ділянка обережно коментується Генеральним штабом. Там ведуться штурмові дії, ми стримаємо й нанесемо враження ворожій силі противника. Українська армія не використовує всі резерви й це означає, що запас техніки та особового складу нам дозволяє утримувати Сєверодонецьк», — зауважив експерт.