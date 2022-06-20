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РФ не вистачає сил для просування у Сєверодонецьку. Успішні контратаки ЗСУ змушують окупантів укріплюватись, — ISW

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Про це передає Інститут вивчення війни (ISW) станом на 19 червня.

«Зосередженої російської артилерії в поєднанні з, ймовірно, малочисельними піхотними підрозділами залишається недостатньо для просування Росії в межах Сєверодонецька», — йдеться в повідомленні.

Російські війська зосереджені на зміцненні оборонних позицій уздовж південної осі через нещодавні успішні контратаки українських військ уздовж кордону Херсон — Миколаївська область.

Експерти наголошують, що ворог посилює системи ППО в Херсонській області, ймовірно, у відповідь на безперервні успішні атаки української авіації на південь від Давидова Броду.

В ISW прогнозують, що локальні українські контратаки продовжать відкидати російські війська, особливо вздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас успішні українські контратаки в районі Запоріжжя змушують російські війська терміново перекидати підкріплення на цю ослаблену ділянку лінії фронту.

Аналітики вважають, що окупанти, ймовірно, стягують війська в Запорізьку область для захисту від безперервних українських контратак на Мелітополь, які можуть загрожувати російському контролю над містом.

Ще головні дані від ISW

  • Кремль продовжує розглядати своє вторгнення в Україну як «спеціальну військову операцію», а не як війну, і цим активно перешкоджає російським збройним сил.
  • Російські війська продовжували готуватися до наступу на Слов’янськ з південного сходу від Ізюма та на захід від Лимана.
  • Окупанти, ймовірно, проводять артилерійські обстріли під фальшивим прапором по території, яку контролює Росія, щоб розігнати українські настрої та заохочувати мобілізацію сил-посередників.
20 июня, 2022 | Category: Война, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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