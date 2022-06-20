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Посол США побіцяла вирішити проблеми зі повільним постачанням зброї ЗСУ

Посол США в Україні Бріджит Брінк запевнила, що Вашингтон робить усе можливе для якнайшвидшого надання Києву всієї необхіднї військової та іншої допомоги для захисту від агресії Росії.

Про це Брінк розповіла у інтерв’ю Голосу Америки.

“З початку війни і навіть раніше ми були повністю зосереджені на тому, щоб якнайшвидше надати Україні засоби забезпечення безпеки, зброю, якої Україна потребує. І це насправді стало моєю головною метою, як я приїхала сюди”, – сказала Брінк.

Водночас вона визнала, що на ранньому етапі були певні проблеми і вона покликана їх вирішити.

“Справді, я вважаю, що на ранньому етапі були деякі проблеми, і я тут якраз для того, щоб переконатися, що все, що ми робимо, безпосередньо допомагає українцям на передовій, допомагає Україні покращити своє становище на полі бою, що, як ми впевнені – підтримає її позицію під час переговорів, коли до цього дійде”, – зазначила Брінк.

20 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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