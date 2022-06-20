Під час удару на бурових платформах в Чорному морі перебувало понад 100 окупантів — більшість знищена

Під час удару по бурових вишках «Петро Годованець» і «Україна» на них знаходились 109 осіб.
Про це заявив керівник окупаційної влади Криму гауляйтер Сергій Аксьонов.
«Удар був нанесений по трьох вишках. На них перебувало 109 осіб. 21 людина евакуйована», – сказав Аксьонов.
Найсильніший удар припав по першій вишці. Там було 12 окупантів, з них п’ятеро поранено, продовжуються пошуки решти.
Нагадаємо, сьогодні ЗСУ завдали ракетного удару по бурових вишках «Петро Годованець» і «Україна», які 2014 року захопили російські окупанти.
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