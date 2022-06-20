Під час удару на бурових платформах в Чорному морі перебувало понад 100 окупантів — більшість знищена

Під час удару по бурових вишках «Петро Годованець» і «Україна» на них знаходились 109 осіб.

Про це заявив керівник окупаційної влади Криму гауляйтер Сергій Аксьонов.

«Удар був нанесений по трьох вишках. На них перебувало 109 осіб. 21 людина евакуйована», – сказав Аксьонов.

Найсильніший удар припав по першій вишці. Там було 12 окупантів, з них п’ятеро поранено, продовжуються пошуки решти.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ завдали ракетного удару по бурових вишках «Петро Годованець» і «Україна», які 2014 року захопили російські окупанти.