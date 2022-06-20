На Запоріжжі ЗСУ переходять від оборони до наступальних дій

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«У Запорізькій області ми переходимо з активної оборони до наступальних дій. Ми просуваємо передові позиції й тиснемо ворога якомога далі. Противник обстрілює мирні села, які знаходяться на передовій. Ворогу не вдається здійснювати прориви на нашому напрямку», — зауважив Кудряшов.

Також командир підрозділу «Азов» додав, що ведуться позиційні бої.

«Лінія фронту вирівнюється та стає схожа на позиційну війну. В найближчі тижні командири планують ламати супротивника. Ініціативні групи будуть провокувати ворога, виявляти вогневі точки та пригнічувати їх. Важливо проявляти ініціативу, забирати динаміку, тиснути на противника по всій лінії зіткнення і рухатися вперед», — наголосив Кудряшов.