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Комітет ВР підтримав законопроєкт про «митний безвіз» з ЄС

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав у першому читанні законопроєкт 7420 про «митний безвіз» з ЄС.

Про це повідомив заступник голови комітету Ярослав Железняк.

Документ передбачає приєднання до режиму спільного транзиту NCTS та отримання обміну інформації між з митницями країн ЄС.

«Відверто говорячи, законопроект підготовлений достатньо неякісно, тому буде значно доопрацьовуватися разом з бізнес-асоціаціями до другого читання», – написав посадовець.

Нагадаємо, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики визнав роботу Митної служби незадовільною та рекомендував уряду вжити відповідні кадрові рішення.

20 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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