Росія завдала масованого ракетного удару по Півдню України: випущено 14 ракет Группа стран ЕС выступает за разработку седьмого раунда санкций против Москвы » Комітет ВР підтримав законопроєкт про «митний безвіз» з ЄС Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав у першому читанні законопроєкт 7420 про «митний безвіз» з ЄС. Про це повідомив заступник голови комітету Ярослав Железняк. Документ передбачає приєднання до режиму спільного транзиту NCTS та отримання обміну інформації між з митницями країн ЄС. «Відверто говорячи, законопроект підготовлений достатньо неякісно, тому буде значно доопрацьовуватися разом з бізнес-асоціаціями до другого читання», – написав посадовець. Нагадаємо, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики визнав роботу Митної служби незадовільною та рекомендував уряду вжити відповідні кадрові рішення.