Казахстан є однією з цілей для Путіна — експерт

Таку думку він висловив в етері телеканалу «Еспресо».

«Я думаю, що Казахстан також знаходиться під загрозою. Прийде певний час і Путін може розпочати війну проти Казахстану. Він же і говорить про імперію. Частина Казахстану свого часу входили до складу Російської імперії. І Путін може будь-якої миті заявити претензії на Північ Казахстану. В Казахстані це розуміють», — пояснив Костенко.

Костенко додав, що після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

попросив Путіна ввести контингент військ ОДКБ для придушення протестів в січні цього року, загроза анексії частини Казахстану тільки зросла.

«Після того, як в Казахстані попросили ввести війська ОДКБ у січні цього року, загроза анексії для Казахстану тільки зросла. Тепер мало того, що росіяни вважають казахів другосортним народом, як і всі сусідні, так в Кремлі вважають, що мають право будь-якої миті ввести війська до Казахстану. Вони вважають, що мають право ввести війська в будь-яку країну, щоб рятувати принижених російськомовних людей», — додав Костенко.