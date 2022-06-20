Израильские ученые нашли самые ранние свидетельства одомашнивания оливы

Совместное исследование израильских ученых Тель-Авивского и Еврейского университетов обнаружило самые ранние свидетельства одомашнивания фруктовых деревьев.
Исследователи проанализировали остатки древесного угля из городища периода Медного века Тель-Цаф в долине реки Иордан и определили, что они произошли от оливковых деревьев. Поскольку в долине реки Иордан олива не растет естественным образом, это означает, что жители данного региона сами и намеренно посадили это дерево около 7000 лет назад.
Новаторское исследование было проведено под руководством доктора Дафны Ланггут с отделения археологии и древних ближневосточных культур, и Музея естественной истории им. Стейнхардта в Тель-Авивском университете. Остатки древесного угля были обнаружены в ходе археологических раскопок под руководством профессора Йосефа Гарфинкеля из Института археологии Еврейского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports издательства Nature.
Д-р Ланггут: «Деревья, даже сгоревшие до угля, можно определить по их анатомическому строению. Оливковые деревья, разумеется, растут на Земле Израиля в дикой природе, но в долине Иордана их нет. Это означает, что кто-то позаботился о том, чтобы высадить оливы в районе Тель-Цаф и вырастить их. В археоботанике это считается неоспоримым доказательством одомашнивания, а это означает, что мы обнаружили самое раннее свидетельство одомашнивания оливы в мире.
Я опознала также много остатков молодых веточек инжира. Смоковница росла естественным образом и в долине реки Иордан, но ее ветви не имели большой ценности ни в качестве дров, ни в качестве сырья для инструментов или мебели, поэтому у людей не было причин собирать их в больших количествах и приносить в деревню. Судя по всему, эти фиговые ветки — мусор, оставшийся от обрезки — метода, который до сих пор используется для увеличения урожая фруктовых деревьев».
Профессор Гарфинкель: «Тель-Цаф был большим доисторическим поселением в средней части долины реки Иордан к югу от Бейт-Шеана, заселенным между 7200 и 6700 лет назад. На этом месте были обнаружены большие дома с внутренними дворами, в каждом из которых было несколько амбаров для хранения урожая. Вместимость хранилища была в 20 раз больше, чем потребление калорий любой отдельной семьей, поэтому очевидно, что это были склады для хранения товарных объемов зерна. Богатство поселения проявлялось и в производстве изысканной глиняной посуды, раскрашенной с замечательным мастерством. Кроме того, мы нашли предметы «импорта», доставленные издалека: керамика убайдской культуры из Месопотамии, обсидиан из Анатолии, медное шило с Кавказа и многое другое».
Доктор Ланггут и профессор Гарфинкель не удивились, обнаружив, что именно жители Тель-Цаф первыми в мире выращивали оливковые и фиговые рощи. Выращивание фруктовых деревьев свидетельствует о роскоши, а это поселение было исключительно богатым.
Д-р Ланггут: «Одомашнивание плодовых и фруктовых деревьев — это процесс, который занимает много лет и, следовательно, возможен в обществе относительного изобилия, а не обществу, которое борется за само свое выживание. Деревья дают плоды только через 3-4 года после посадки. Поскольку они требуют значительных первоначальных вложений, а затем живут в течение длительного времени, фруктовые сады и оливы имеют большое экономическое и социальное значение с точки зрения владения землей и передачи ее по наследству будущим поколениям — процедуры, предполагающие начало сложного структурированного общества».
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