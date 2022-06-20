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Испанская авиакомпания Air Nostrum заказала десять 100-местных гелиевых дирижаблей

Испанская авиакомпания Air Nostrum заказала десять 100-местных гелиевых дирижаблей Airlander у британской компании Hybrid Air Vehicles. Их поставка запланирована на 2026 год. Таким образом испанский перевозчик планирует заменить некоторые самолеты на региональных маршрутах.

Корпус дирижабля будет заполнен гелием, а в движение он будет приводиться гибридом электрических и топливных двигателей, к 2030 году — станет полностью электрическим. При этомAirlander может находиться в воздухе в течение пяти дней и перемещаться с максимальной скоростью 130 км/ч, дальность полета превышает 7 000 км.

дирижабль,Ага,nsfw?

20 июня, 2022 | Category: Мир, Новости

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