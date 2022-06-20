Группа стран ЕС выступает за разработку седьмого раунда санкций против Москвы

Ряд стран Евросоюза призывает начать работу над новым пакетом санкций против России и Беларуси в ответ на вторжение в Украину. Кроме того, эти страны хотели бы оказать Киеву дополнительную военную помощь.

Как сообщается, эти предложения содержатся в проекте разрабатываемого в растоящее время документа; об этом же сообщают и некоторые дипломаты.

По их словам, примерно треть из 27 стран ЕС, по преимуществу северных и восточноевропейских, хотели бы, руководство Евросоюза приступило к работе над седьмым раундом санкций.

Черновая версия документа (ее предполагается представить по итогам саммита лидеров ЕС, который состоится позднее на этой неделе) не включает упоминания о новых санкциях. Однако, отмечают дипломаты, датированный 15 июня текст, с которым ознакомилось агентство Reuters, вероятно, будет изменен после встречи.

Согласно дипломатическим источникам, Германия и ряд других стран предпочитают в настоящее время сосредоточить внимание на имплементации уже введенных санкций и устранении возможностей их обхода, не приступая к согласованию новых мер.

После продолжавшихся нескольких дискуссий Евросоюз в в прошлом месяце согласился на шестой раунд санкций, включающий, в частности, запрет поставки нефти и меры по отношению к ряду банков.

При этом официальные лица отмечают, что сокращение импорта газа из России остается сегодня проблематичным в силу высокой зависимости ряда стран ЕС от российской энергетики.

Согласно проекту итогового документа саммита 23-24 июня, ЕС «по-прежнему твердо привержен оказанию дальнейшей военной поддержки, призванной помочь Украине осуществить ее неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии».

Швеция и Польша возглавляют группу северных и восточноевропейских государств, призывающих к немедленному выделению дополнительных средств Украине.

ЕС уже выделил 2 миллиарда евро (2,1 миллиарда долларов) на военную поддержку Киева из Европейского фонда мира (European Peace Facility).

Германия и некоторые другие государства не хотят использовать этот механизм в дальнейшем, ссылаясь на бюджетные проблемы.