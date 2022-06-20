Германия введет жесткие меры экономии газа

Министр экономики Германии заявил в воскресенье, что его страна ограничит использование природного газа для производства электроэнергии на фоне опасений по поводу возможного дефицита, вызванного сокращением поставок из России.

Министр Роберт Хабек заявил, что Германия попытается компенсировать ограничение за счет увеличения сжигания угля, что приводит к большему загрязнению атмосферы.

«Это печально, но в данной ситуации просто необходимо снизить потребление газа», – заявил Хабек, который является членом партии «Зеленые».

На прошлой неделе российская газовая компания «Газпром» объявила о резком сокращении поставок газа по газопроводу «Северный поток – 1» по техническим причинам, но Хабек предположил, что у этого решения есть политическая подоплека.

Германия, которая долгое время серьезно зависела от импорта энергоносителей из России, начала значительно сокращать импорт из-за войны в Украине.

Тем не менее, правительство настаивало на том, что российский газ будет необходим, пока не появятся альтернативные источники энергии, такие как СПГ, который доставляется морским путем. За последние месяцы германское правительство приняло меры по заполнению газовых хранилищ на 90 процентов к ноябрю, чтобы иметь достаточный объем газа для отопления в зимний период.

По словам Хабека, хранилища, которые в настоящее время заполнены на 56,7 процента, способны компенсировать недостаток газа из России за счет закупок в других странах. Тем не менее, министр назвал ситуацию «серьезной» и заявил, что могут потребоваться дальнейшие меры.

Правительство Германии недавно призвало граждан сократить потребление энергии из-за напряженной ситуации с поставками.

«Очевидно, что стратегия [президента России Владимира] Путина состоит в том, чтобы выбить нас из колеи, подняв цены и разделив нас, – сказал Хабек. – Мы не позволим этому произойти».