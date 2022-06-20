Ексмеру Києва Черновецькому оголосили підозру за заклики визнати «Л/ДНР»

Колишньому міському голові Києва Леоніду Черновецькому повідомлено про підозру за заклики до зміни меж території та державного кордону України
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
За даними слідства, Черновецький у Facebook розмістив публікацію про можливість і необхідність визнання кордонів терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».
«Згідно з висновками лінгвістичної експертизи ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України», — йдеться у повідомленні.
Справу розслідує СБУ. Стаття 110 ККУ — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
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