Центр малоинвазивной хирургии LISOD — ваше спасение

В наше сложное и непредсказуемое время, когда все меняется буквально на глазах бывают ситуации, что необходимо срочное хирургическое вмешательство. Острые хронические заболевания, аппендицит или травма требуют немедленных решительных действий. В такой ситуации срочное хирургическое вмешательство необходимо проводить в надежной клинике, которая имеет отличные отзывы, большой опыт. Решение для есть, это Центр малоинвазивной хирургии LISOD , о работе которого вы можете детально ознакомиться на сайте клиники , где его работа описана достаточно подробно. Мы же хотим подробнее рассказать об услугах и возможностях малоинвазивной хирургии, а также посвятить в некоторые особенности знаменитого хирургического центра.

Важное ваше решение — операция

Как правило оперативное вмешательство необходимо поле того, как ваш лечащий врач посчитает на основе анализа медицинской информации, что это наиболее благоприятное решение. Иногда решение об операции должно быть срочным. При этом большинство гинекологических, урологических, абдоминальных операций можно провести малоинвазивным методом. Более того, есть такое понятие, как лапароскопическая хирургия – когда возможно быстро и безопасно провести необходимое вмешательство на всех органах брюшной полости. Это позволяет сократить у пациента период выздоровления и сократить вероятность послеоперационных осложнений. Но такая операция требует исключительно опытных специалистов. Именно благодаря работе известного онколога, кандидата медицинских наук Сергея Байдо, центру малоинвазивной хирурги удалось собрать лучших специалистов, имеющих глубокий опыт и необходимую подготовку. А сама клиника имеет в своем распоряжении самое современное оборудование и средство для проведения таких операций.

Центр малоинвазивной хирургии LISOD начал свою деятельность на благо пациентов после 2010 года и успешно выполняет эту миссию по сей день, проводя самые сложные операции. Здесь успешно выполняются разнообразные виды операций — гинекологические, реконструктивные операции, общая хирургия, урологические операции и много другое.

Первый шаг — консультация хирурга

Все начинается с первично консультации у хирурга. Врач оценит ситуацию, проведет сбор анамнеза и определит возможные риски. Фактически вы должны будете довериться своему хирургу. При наличии доверительных отношение и получении исчерпывающей информации, хирург сможет выстроить план операции, объем и сроки вмешательства. Врач расскажет вам и о потенциальных рисках и вероятных осложнениях, если таковые могут быть.

Затем наступает следующий этап — подготовка к операции, которая занимает некоторое время. Но нужно заметить, что само нахождение в стационаре будет совершенно коротким. При проведении операции с использованием лапароскопического метода, вы находитесь в стационаре не более 3-х дней, а само выздоровление занимает около недели, после чего вы можете продолжать жить полноценной жизнью.

После выздоровления, вы некоторое время продолжаете наблюдаться у врача.

Стоит также отметить, что многие вопросы в том числе и консультативного характера можно задать прямо на сайте и рассказать о вашей проблеме. Центр малоинвазивной хирургии LISOD имеет колоссальный опыт и наличие прекрасных дипломированных специалистов, которые решат любую задачу и преодолеют любые сложности.