Через українські контратаки росіяни змушені зосередитись на утриманні територій – ISW

На Херсонщині й Запоріжжі тривають успішні контратаки ЗСУ, унаслідок чого російські військові змушені посилювати ці ділянки фронту.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Унаслідок українських контратак росіяни змушені зосередитись на утриманні зайнятих рубежів і укріпленні оборонних позицій уздовж південної осі. Зокрема, окупанти у відповідь на українські авіаудари посилюють системи протиповітряної оборони на Херсонщині. Аналітики припускають, що ЗСУ продовжать відкидати російські війська на кордоні Херсонської й Миколаївської областей, що дозволить наблизитися до Херсона.

Крім того, росіяни перекидають підкріплення на Запоріжжя, щоб утримати контроль над Мелітополем. Ідеться про ослаблену ділянку Дніпрорудне — Василівка — Оріхів.

До того ж російська армія готується до наступу на Слов’янськ з південного сходу від Ізюма й на захід від Лимана. Окупанти, ймовірно, обстрілюють тимчасово окуповану територію Донецької області під “чужим прапором”, щоб придушити проукраїнські настрої.

Росіянам бракує артилерії й піхоти, щоб просуватися в межах Сєвєродонецька.