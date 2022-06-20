Боррель: Блокада українського зерна Росією – воєнний злочин

Блокада Росією експорту мільйонів тонн українського зерна є воєнним злочином, вважає верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Про це він сказав у понеділок перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, повідомляє «Європейська правда«.

«Неймовірно, неможливо уявити, що мільйони тонн пшениці залишаються заблокованими в Україні, а в решті світу люди страждають від голоду. Це справжній воєнний злочин. Я не уявляю, щоб це тривало значно довше. В іншому разі це буде чимось, за що Росія повинна понести відповідальність», – сказав Боррель.

Він висловив сподівання, що «ніхто не буде в змозі» опиратись тиску міжнародної спільноти і ООН врешті-решт досягне угоди про вивезення українського зерна. «Наслідки війни стають дедалі небезпечнішими не лише для України, а й для всього світу», – констатувати Боррель.