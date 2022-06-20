Битанская разведка: российская авиация не готова к реальной войне, а высокоточные ракеты на исходе

В минувшие выходные основные наземные и воздушные операции российских войск по-прежнему проводились в центральных районах Донбасса. В своей свежей сводке британская разведка дает оценку действиям российской авиации.

В целом до сегодняшнего дня ВВС России показали себя хуже, чем от них ожидалось. Непоследовательность и нестабильность в действиях авиации является одним из наиболее важных факторов весьма скромных успехов российской военной кампании.

Россия не может добиться превосходства в воздухе и идет на риски, при этом редко проникая глубоко в тыл украинских войск. Ряд основных проблем российской авиации — следствие трудностей, с которыми сталкиваются сухопутные войска.

В течение многих лет большая часть боевой подготовки в России, судя по всему, проводилась по строгому сценарию с целью произвести впечатление на высокопоставленных чиновников, а не для развития боевых навыков летных экипажей. Экипажи не приучены к самостоятельным действиям в динамичных условиях.

В то время как у России есть впечатляющий список современных боевых самолетов, профессионализм личного состава военно-воздушных сил вызывает вопросы и не соответствует западным стандартам проведения воздушных операций.

Это привело к тому, что на сухопутные силы легла большая, чем предполагалось нагрузка. Они истощены, и запас крылатых ракет также, по-видимому, заканчивается.