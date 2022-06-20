 
«  
  »

Білоруські військові намагалися зробити підкоп на кордоні з Польщею

Польська прикордонна служба повідомила про спробу білоруських солдатів незаконно проникнути на територію країни, для чого білоруси робили підкоп на кордоні з Польщею

Про це повідомила прикордонна служба Польщі у твітері.

Зазначається, що в районі прикордонного села Дубичі Церковні офіцери викрили групу з 6 білоруських військовослужбовців, які намагалися зробити підкоп під огорожею.

  • Нагадаємо, Білорусь продовжила військові навчання поблизу українського кордону щонайменше до 25 червня
20 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  