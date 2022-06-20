В окупації на Херсонщині залишаються пів мільйона людей Україна легко впорається з переліком вимог для вступу в ЄС, — посол Німеччини » Білоруські військові намагалися зробити підкоп на кордоні з Польщею Польська прикордонна служба повідомила про спробу білоруських солдатів незаконно проникнути на територію країни, для чого білоруси робили підкоп на кордоні з Польщею Про це повідомила прикордонна служба Польщі у твітері. Зазначається, що в районі прикордонного села Дубичі Церковні офіцери викрили групу з 6 білоруських військовослужбовців, які намагалися зробити підкоп під огорожею. Нагадаємо, Білорусь продовжила військові навчання поблизу українського кордону щонайменше до 25 червня