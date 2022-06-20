Білоруські військові намагалися зробити підкоп на кордоні з Польщею

Польська прикордонна служба повідомила про спробу білоруських солдатів незаконно проникнути на територію країни, для чого білоруси робили підкоп на кордоні з Польщею
Про це повідомила прикордонна служба Польщі у твітері.
Зазначається, що в районі прикордонного села Дубичі Церковні офіцери викрили групу з 6 білоруських військовослужбовців, які намагалися зробити підкоп під огорожею.
- Нагадаємо, Білорусь продовжила військові навчання поблизу українського кордону щонайменше до 25 червня
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