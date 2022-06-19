Microsoft заборонила завантажувати Windows 10 і 11 в Росії Легендарний боксер Майк Тайсон підтримав Україну » ЗСУ просунулися ще на 10 км у бік Мелітополя, — міський голова Федоров Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що Збройні сили України просунулися на 10 км у напрямку окупованого росіянами міста Про це Федоров заявив у відеозверненні у telegram. «Хочу констатувати кілька фактів, аби підтримати та повернути віру тим мешканцям нашим, які знаходяться на окупованих територіях. На сьогодні наші героїчні ЗСУ істотно просунулися і вже знаходяться на кордонах Херсона. Я впевнений, що найближчими тижнями місто Херсон буде звільнено нашими героїчними військовими. Така сама ситуація — в напрямку Мелітополя. Вже більше як на 10 км просунулися від Запоріжжя у бік Мелітополя наші Збройні сили», — сказав Федоров.