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ЗСУ просунулися ще на 10 км у бік Мелітополя, — міський голова Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що Збройні сили України просунулися на 10 км у напрямку окупованого росіянами міста

Про це Федоров заявив у відеозверненні у telegram.

«Хочу констатувати кілька фактів, аби підтримати та повернути віру тим мешканцям нашим, які знаходяться на окупованих територіях. На сьогодні наші героїчні ЗСУ істотно просунулися і вже знаходяться на кордонах Херсона. Я впевнений, що найближчими тижнями місто Херсон буде звільнено нашими героїчними військовими. Така сама ситуація — в напрямку Мелітополя. Вже більше як на 10 км просунулися від Запоріжжя у бік Мелітополя наші Збройні сили», — сказав Федоров.

19 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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