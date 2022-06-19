Збройні сили України зможуть повернути Києву контроль над Донбасом — генсек НАТО

Збройні сили України зможуть повернути Києву контроль над Донбасом, якщо Захід продовжить політику військової підтримки України і їй постачатиме сучасне озброєння.
Про це в в інтерв’ю німецькій газеті Bild am Sonntag заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.Зокрема він переконаний, що українці, які мужньо захищаються від російських окупантів, в майбутньому можуть звільнити захоплену агресором частину Донбасу.
Хоча бої на Донбасі ведуться Росією з наростаючою жорстокістю, українські солдати чинять мужній опір. З більш сучасним озброєнням зростає ймовірність того, що Україна знову зможе витіснити путінські війська з Донбасу.
Єнс Столтенберггенеральний секретар НАТО
Також Столтенберг запевнив, що НАТО продовжить підтримувати оборонні зусилля України, однак не ставатиме частиною конфлікту.
“Ми допомагаємо країні, але солдатів НАТО в Україну посилати не будемо. Ми зміцнили власну оборону, направивши 40 тисяч військовослужбовців під командування НАТО. Ми охороняємо територію Альянсу на суші, на морі та в повітрі. Це чіткий сигнал Москві, щоб не було непорозуміння з приводу нашої готовності”, – зазначив генсек НАТО.
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