За відкриття українських портів Росія хоче зняття санкцій на експорт свого зерна – координатор ООН

Про це інформує СNN Türk з посиланням на постійного координатор ООН в Туреччині Альваро Родрігес.

«Росія хоче, щоб санкції з експорту її власного зерна та злакових були зняті, якщо Україні буде надано допомогу (з відкриття коридорів – Ред.)», – сказав координатор ООН.

Альваро Родрігес зауважив, що питання відкриття коридорів з українських портів обговорюється на вищому рівні, але вирішення не є простим.

«Спочатку ми хочемо припинення вогню. Якщо поглянути конкретно на продовольчий прохід, то переговори тривають на високому рівні. Але доправити звідти (з України – Ред.) навантажені зерном кораблі не так просто, як можна подумати. Оскільки ми знаємо, що російський флот знаходиться в Чорному морі, ми також знаємо, що Україна має мінні загородження на своїх берегах для власної безпеки. Тому потрібно багато переговорів, щоб ми могли дійти згоди щодо того, як зробити цей крок», – додав Альваро Родрігес.

Координатор наголосив, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш високо оцінює посередницькі зусилля Туреччини в питанні відкриття коридорів для вивезення зерна з портів України.