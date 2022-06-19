Втрати України на фронті набагато менші, ніж у противника, — Данілов

Про це Данілов заявив у інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail.

Секретар РНБО відмовився розголошувати, скільки українських військових загинуло з початку повномасштабного вторгнення, але наголосив, що «втрати України набагато менші, ніж у противника».

Він зазначив, що ситуація на передовій складна, адже росіяни мають перевагу в артилерії та важкій техніці.

«Ситуація на передовій напружена, складна, і я не з тих, хто вважає, що російська армія слабка. У них дуже великі ресурси, і вони їх сюди привели. Наших воїнів це не лякає. Ми тримаємо свої позиції. Іноді ми переходимо в контратаки. Але війна все ще триває, і ми далекі від її кінця», — сказав Данілов.