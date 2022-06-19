В продаже появится «солнцемобиль», способный до семи месяцев ездить без подзарядки



В Нидерландах презентовали электромобиль, который помимо батареи оснащен солнечными панелями и в идеальных климатических условиях способен до семи месяцев ездить без подключения к розетке. Об этом пишет Business Insider.

После шести лет разработки нидерландский стартап по производству электромобилей Lightyear представил свою первую серийную модель: Lightyear 0. По информации, представленной на официальном сайте компании, «солнцемобиль» отличается от конкурентов своей мощностью и запасом хода в 625 километров, способным соответствовать седану Tesla Model S с самым большим запасом хода.

Кроме того, пятидверный фастбек может похвастаться пятью квадратными метрами солнечных панелей на крыше и капоте, которые в оптимальных условиях способны «даром» генерировать достаточно энергии, чтобы обеспечить до 70 километров пробега без подключения к стороннему источнику питания. Уточняется, что даже в пасмурном климате солнечные панели дадут около 35 километров пробега в сутки.



Lightyear 0 производит около 170 лошадиных сил, развивает максимальную скорость 160 километров в час и разгоняется до 99 километров в час за 10 секунд. Кроме того, стартап заявляет, что их разработка является «самым аэродинамическим семейным автомобилем на сегодняшний день». Создатели упоминают рекордный для серийных автомобилей коэффициент аэродинамического сопротивления, который составляет менее 0,19, тогда как у ранее считавшегося рекордсменом Mercedes-Benz EQS этот показатель равняется 0,20.

Внутри Lightyear 0 производитель широко использует экологически чистые материалы, такие как «веганская» кожа, переработанные пластиковые бутылки и отделка из пальмового дерева. Кузовные панели «солнцемобиля» изготавливают из отходов карбонового производства, которые в противном случае отправились бы на свалку, а несущая структура выполнена из алюминия.

Lightyear планирует выпустить ограниченную серию из 946 «солнцемобилей» уже к ноябрю 2022 года. Цена каждого из них будет равняться примерно 263 тысячам долларов. К 2025 году компания намерена разработать более доступный автомобиль с солнечными батареями для массового рынка.