Україна 18 червня здійснила 4 повітряні атаки по окупантах, — звіт ОК «Південь»

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією в рамках виконання вогневих завдань здійснено 4 повітряних атаки.

Трійкою гелікоптерів — по скупченню ворога в Херсонському районі, штурмовиками – по скупченню живої ворожої сили та техніки в районі Давидова Броду та Снігурівки, а винищувачем — по складу боєприпасів в Білозірській громаді Херсонщини», — йдеться у звіті.

Втрати Росії

Підтверджено, що 18 червня Росія втратила 28 рашистів, один танк Т-62, радіолокаційну станцію, паливозаправник та іншу автомобільну техніку. Остаточні втрати – уточнюються.

Ситуація в Одеській області

Продовжуються атаки фейками від міноборони Росії та контрдиверсійні заходи проти колаборантів. Чергова одеська школа перетворена рашистськими пропагандистами у базу бойовиків.

Нашими спецслужбами затримано справжнього корегувальника ракетних ударів по мосту через Дністровський лиман. Колаборант підтримував зв’язок із своїми кураторами закритими каналами зв’язку.

Звернення до українців!

Не нехтуйте заходами безпеки, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, будьте свідомі і відповідальні, ретельно перевіряйте інформацію і довіряйте тільки перевіреним джерелам, не піддаючись паніці й провокаціям.

За нами наша Україна, з нами правда, а попереду – Перемога!