Що треба знати при виборі тканини та форми спального мішка?

Спальні мішки бувають різних видів, розмірів і кольорів. Але як вибрати найкраще з широкого асортименту? Також варто враховувати, яка у вас мета. Якщо ви шукаєте спальний мішок, щоб час від часу розважати гостей ночівлями у дворі власного приватного будинку, то можна обирати легкий текстильний матеріал. А от якщо ви шукаєте спальник для кемпінгу взимку, або ж для довготривалих подорожей, рекомендовано більш суттєво підійти до вибору тканини для спального мішка.

Відправною точкою завжди є те де і коли ви його використовуєте, адже повинен бути досить теплим і зручним. На жаль, немає (поки що) спального мішка, який ідеально підходить для +35°C і -15°C. Перш ніж купувати, запитайте себе, коли ви збираєтеся ним користуватися? Тільки влітку чи також у холодну пору року? У наметі чи тільки вдома, коли приймаєш гостей? Існують два види спальних мішків: ковдровий спальний мішок і спальний мішок для мумії.

Найбільш популярні моделі спальних мішків

Ковдровий спальний мішок має прямокутну форму, тому зверху такий же широкий, як і знизу. З ним у вас є більше місця для пересування і, отже, більше комфорту для сну, ніж у спальнику для мумії. Ширина спального мішка ковдри коливається в середньому від 80 до 100 см.

Спальний мішок «мумія» більш «вузький», ніж модель ковдри, більш-менш пристосований до форми тіла. Крім того, має капюшон. Цей спальний мішок щільно прилягає до тіла, добре утримує тепло. Крім того, завдяки капюшону ви втрачаєте через голову менше тепла, ніж зі «звичайним». Якщо ви відправляєтеся в кемпінг в холодну пору року, виберіть спальний мішок для мумії. Загалом, він компактний і легший, ніж моделі ковдри.

Як правильно вибрати розмір?

Рекомендуємо вибирати спальний мішок на 20-30 см довший за вас. Ширина часто коливається від 80 до 90 см. Модель мумії може бути трохи вужчою, а розмір може бути різним, оскільки він звужується, наприклад, 80/55 см. У нашому асортименті також є довші та широкі спальні мішки і адаптовані моделі для дітей. Вони, звичайно, коротші і вужчі, часто близько 160 см в довжину і близько 70 см в ширину.

Якій тканині надати перевагу?

Тканина — це, так би мовити, мішок, в якому знаходиться начинка. Ваше тіло безпосередньо контактує з тканиною (всередині). Крім того, є зовнішня тканина (зовнішня частина спального мішка). Крім того, матеріал внутрішньої та зовнішньої тканини не завжди однаковий. Полотна для спальних мішків зазвичай виготовляються з бавовни або синтетичного матеріалу (поліестер або нейлон) або суміші поліестеру та бавовни.

Переваги бавовняної тканини:

Добре провітрюється

Легко вбирає вологу (натуральний матеріал). Приємний на шкірі.

Серед недоліків, можна виокремити:

Досить важкий. Повільно висихає.

Основними перевагами синтетичного матеріалу є:

Легкий;

Захищає від забруднень;

Добре відштовхує вологу;

Швидко сохне.

А от серед недоліків важливо зазначити:

Не дихає;

Менш приємний при прямому контакті зі шкірою.

Перевірте комфортну температуру спального мішка

Для спального мішка часто вказують комфортну температуру. Ці дані свідчать про те, до якої температури в такому аксесуарі буде приємно знаходитись. Але дані можуть відрізнятись, через те, що кожна людина по-різному відчуває холод і тепло, це залежить як від кровообігу, так і від стану здоров’я в цілому. Це вказує, до якої температури в ньому комфортно знаходитись. Також важливу роль відіграє поверхня, на якій ви лежите, і, наприклад, кількість їжі та алкоголю, які ви вжили перед сном. Для деяких марок спальних мішків також згадується інша інформація про температуру. А саме гранична температура і екстремальна температура. Температурна межа — це температура, при якій чоловікові середнього зросту не холодно, коли він лежить у спальнику з випрямленими ногами. Екстремальна температура – ​​це температура, при якій жінка нормального росту ризикує переохолодитися та обморожені, але виживає протягом 6 годин.