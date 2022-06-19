Росія є головним винуватцем продовольчої кризи – заява країн G7

Представники країн “Великої сімки” висловили впевненість у тому, що Росія є головним винуватцем продовольчої кризи.

“Росія блокує експорт мільйонів тонн зерна з України на світові ринки. Зростання світових цін на продукти харчування є прямим результатом дій Росії”, – наголошують посли країн G7.

Про це повідомляють посли G7 у Twitter.

Також вони зазначають, що зараз глобальна продовольча безпека знаходиться під загрозою через дії Кремля.

До слова, Вашингтон відмовився від скасування санкцій проти Російської Федерації, які запровадили повномасштабне вторгнення РФ в Україну, в обмін на розблокування окупантами доступу до українських портів.

Водночас Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель визнав, що “зернова війна” Російської Федерації проти всього світу, торкнеться не лише України, а й найбільш уразливих країн на Близькому Сході, в Африці та Азії.