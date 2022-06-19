Росія є головним винуватцем продовольчої кризи – заява країн G7

Представники країн “Великої сімки” висловили впевненість у тому, що Росія є головним винуватцем продовольчої кризи.
Про це повідомляють посли G7 у Twitter.
“Росія блокує експорт мільйонів тонн зерна з України на світові ринки. Зростання світових цін на продукти харчування є прямим результатом дій Росії”, – наголошують посли країн G7.
Також вони зазначають, що зараз глобальна продовольча безпека знаходиться під загрозою через дії Кремля.
До слова, Вашингтон відмовився від скасування санкцій проти Російської Федерації, які запровадили повномасштабне вторгнення РФ в Україну, в обмін на розблокування окупантами доступу до українських портів.
Водночас Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель визнав, що “зернова війна” Російської Федерації проти всього світу, торкнеться не лише України, а й найбільш уразливих країн на Близькому Сході, в Африці та Азії.
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