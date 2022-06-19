Польща може взяти на себе протиповітряний захист Західної України

Говорячи про технічне оснащення України та РФ, польський генерал зазначив, що у порівнянні з початком війни українці мають чимало сучасної військової техніки із Заходу. Росіяни у цьому випадку програють, оскільки опираються на застаріле, радянське або пострадянське обладнання. Однак кількісно, очевидно, РФ таки досі становить серйозну загрозу.

Характеризуючи ситуацію з повітряною безпекою в Україні, Козєй припустив можливість протиракетного захисту західних областей, зважаючи на близькість ракетних ударів до польського кордону.

“Ми маємо аргументи для того, щоб забезпечити превентивне страхування і повідомити про це Росії. Якщо вона не перестане атакувати наш кордон ракетами великої дальності, то з дня на день ми можемо запровадити протиракетний захист над Західною Україною”, – сказав екскерівник БНБО Польщі.19

Він наголосив, що Росія вже програла війну на політичному та стратегічному рівні. Разом з тим, він не має сумніву у тому, що Росія вийде з РФ в Україні явно ослабленою.

“Її стратегічні можливості зменшаться, позиції на міжнародній арені значно погіршаться, а рівень життя росіян значно впаде. У цьому сенсі можна сказати, що Росія програє цю війну”, – зазначив Козєй.

Козєй також наголосив на важливості битви за Донбас.

“Її результат може виявитися вирішальним для майбутнього України, а також і для країн Балтії та Польщі. Потенційний напад путінських військ на Польщу та країни Балтії – це не політична вигадка, дуже ймовірна ситуація, що може виникнути. Але лише в тому випадку, якщо РФ здобуде повну перемогу над Україною. Кремль бачить перемогу так: перемога на Донбасі, успішна атака на Одесу, завоювання всього півдня, зміщення Зеленського і встановлення проросійського уряду (за моделлю Лукашенка). Якби РФ це вдалося, то це була б дуже небезпечна ситуація. На хвилі ейфорії щодо перемоги російський народ буде наполегливіше нести тягарі, пов’язані, зокрема, із санкціями. І буде готовий “добивати Захід”, – каже Козєй.