Канцлер Шольц: G7 будет поддерживать Украину «столько, сколько это необходимо»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 18 июня в интервью немецкому информационному агентству DPA, что «Большая семёрка» ясно даст понять на своем предстоящем саммите, что Украина может рассчитывать на получение необходимой поддержки «столько, сколько это необходимо»
Шольц заявил, что хочет использовать встречу на следующей неделе с другими лидерами G-7, которая пройдёт в баварском местечке Эльмау, для обсуждения долгосрочных перспектив Украины.
Шольц также назвал иллюзорной любую надежду России на возвращение к нормальной жизни без прекращения войны. Шольц сказал, что он также надеется, что лидеры Европейского союза поддержат заявку Украины на вступление в ЕС, когда они встретятся в Брюсселе на следующей неделе
«Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно, — цитирует DPA слова Шольца. — Мы хотим убедиться, что расчеты президента России (Владимира Путина) не оправдаются».
«Путин, очевидно, надеется, что все встанет на свои места, как только он завоюет достаточно территории, и международное сообщество вернется к своим обычным делам — это иллюзия», — добавил он.
Шольц заявил, что он и его коллеги из Франции, Италии и Румынии обсудили дальнейшие поставки оружия для Украины — в частности, боеприпасов и артиллерии — с президентом Владимиром Зеленским во время их визита в Киев в четверг.
Четыре лидера также поддержали заявку Украины на членство в Европейском союзе и Шольц выразил надежду, что эту позицию поддержат все страны блока на встрече в Брюсселе на следующей неделе.
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