Канцлер Шольц: G7 будет поддерживать Украину «столько, сколько это необходимо»

Шольц заявил, что хочет использовать встречу на следующей неделе с другими лидерами G-7, которая пройдёт в баварском местечке Эльмау, для обсуждения долгосрочных перспектив Украины.

Шольц также назвал иллюзорной любую надежду России на возвращение к нормальной жизни без прекращения войны. Шольц сказал, что он также надеется, что лидеры Европейского союза поддержат заявку Украины на вступление в ЕС, когда они встретятся в Брюсселе на следующей неделе

«Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно, — цитирует DPA слова Шольца. — Мы хотим убедиться, что расчеты президента России (Владимира Путина) не оправдаются».

«Путин, очевидно, надеется, что все встанет на свои места, как только он завоюет достаточно территории, и международное сообщество вернется к своим обычным делам — это иллюзия», — добавил он.

Шольц заявил, что он и его коллеги из Франции, Италии и Румынии обсудили дальнейшие поставки оружия для Украины — в частности, боеприпасов и артиллерии — с президентом Владимиром Зеленским во время их визита в Киев в четверг.

Четыре лидера также поддержали заявку Украины на членство в Европейском союзе и Шольц выразил надежду, что эту позицию поддержат все страны блока на встрече в Брюсселе на следующей неделе.