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Как Любавичский Ребе с Зигмундом Фрейдом встречался

Как Любавичский Ребе с Зигмундом Фрейдом встречался

Любопытнейший эпизод в жизни 5-го Любавического Ребе, Рашаба, связан с его поездкой в 1903 г. в Вену, где он пробыл три месяца.

Он поехал туда, как свидетельствует в дневниках его сын, будущий 6-ой Любавический Ребе, Раяц (сопровождавший отца в поездке), поскольку пребывал в «угнетенном состоянии духа», и ему посоветовали попасть на прием к знаменитому профессору ради излечения. Имя этого профессора раскрыл 7-ой Любавический Ребе, Менахем-Мендл Шнеерсон в дневниках, опубликованных уже после его смерти, в 1998 г. Профессора звали Зигмунд Фрейд.

Сам по себе эпизод встречи Рашаба с Фрейдом мог бы толковаться в благочестивом духе, если бы, к примеру, Фрейд испрашивал советов у Рашаба. Как к примеру, в интернете гуляет святочная история о том, что 7-ой Любавичский Ребе в 1959 г. передал пребывавшему в депрессии Виктору Франклу пожелание держаться, и что тот якобы прослезился, сразу ожил и с «удвоенной» энергией стал заниматься своей наукой (об истории этой, кажется, не упоминается ни в одной биографии Франкла, ни в его воспоминаниях).

Но вот наоборот, лечиться Рашабу у Фрейда и укреплять дух как-то не подобало бы, исходя из традиционного хасидского дискурса. Да еще учитывая специфику фрейдовского излечения, тот мог задавать Рашабу вопросы о детских травматических воспоминаниях, неудачных сексуальных опытах, поллюциях и прочих деликатных вещах. Если бы такие записи обнаружились в бумагах Фрейда, то это была бы сенсация. Но увы, как и в истории с Франклом, никакого следа контактов с Рашабом в письмах и бумагах Фрейда не обнаружено. Медицинская документация о пациентах Фрейда с 1900 по 1910 г. в архивах отсутствует. Ну может, конечно, соответствующие документы утеряны. Так что остается только реконструировать, на произвольных началах, возвышенные беседы двух светил разума, что благополучно и делается.

Кстати, известный психотерапевт и психоаналитик Джозеф Берк, увлеченно занимавшийся связью психоанализа и каббалы, в числе моментов, свидетельствующих о глубинной, а не формальной связи Фрейда с еврейством, приводит важный эпизод: Фрейд «страстно протестовал, когда его приятель не называл своего любимого пса чау-чау его правильным еврейским именем, Йофи».

Юрий Табак

19 июня, 2022 | Category: Израиль, Мир, Новости

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