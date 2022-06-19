Как Любавичский Ребе с Зигмундом Фрейдом встречался

Любопытнейший эпизод в жизни 5-го Любавического Ребе, Рашаба, связан с его поездкой в 1903 г. в Вену, где он пробыл три месяца.

Он поехал туда, как свидетельствует в дневниках его сын, будущий 6-ой Любавический Ребе, Раяц (сопровождавший отца в поездке), поскольку пребывал в «угнетенном состоянии духа», и ему посоветовали попасть на прием к знаменитому профессору ради излечения. Имя этого профессора раскрыл 7-ой Любавический Ребе, Менахем-Мендл Шнеерсон в дневниках, опубликованных уже после его смерти, в 1998 г. Профессора звали Зигмунд Фрейд.

Сам по себе эпизод встречи Рашаба с Фрейдом мог бы толковаться в благочестивом духе, если бы, к примеру, Фрейд испрашивал советов у Рашаба. Как к примеру, в интернете гуляет святочная история о том, что 7-ой Любавичский Ребе в 1959 г. передал пребывавшему в депрессии Виктору Франклу пожелание держаться, и что тот якобы прослезился, сразу ожил и с «удвоенной» энергией стал заниматься своей наукой (об истории этой, кажется, не упоминается ни в одной биографии Франкла, ни в его воспоминаниях).