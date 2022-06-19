Бриджит Бринк: «Мы здесь, чтобы помочь Украине одержать победу»

Бриджит Бринк (Bridget Brink), которая была назначена послом в Украине в мае 2022 года, обсудила поддержку Украины со стороны США, приоритеты и проблемы на фоне продолжающегося вторжения России в Украину с главой бюро «Голоса Америки» в Восточной Европе Мирославой Гонгадзе. Интервью публикуется с сокращениями.

«Голос Америки»: Не могли бы вы рассказать, какие проблемы, на ваш взгляд, стоят прямо сейчас перед Украиной и Соединенными Штатами, которые её поддерживают?

Посол США в Украине Бриджит Бринк: Я не могу выразить, как я горжусь тем, что нахожусь здесь, снова являюсь послом США и работаю с замечательной командой американцев и украинцев.

Задачи, которые стоят перед Украиной и нами, огромны. Когда я прибыла сюда, я поставила перед собой пять непосредственных целей, и первая — помочь Украине защитить себя. Вторая — помочь привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях и жестокостях. Третье — обеспечить, чтобы гуманитарная помощь, в частности направляемая из США, доходила до конечных получателей, особенно в зонах конфликта. Четвертое — проконтролировать этот огромный объем американской помощи и обеспечить соответствующий надзор отсюда из Киева. И последнее — снова собрать нашу команду, американцев и украинцев, которые составляют посольство, и восстановить нашу структуру. Так что проблемы, стоящие перед Украиной, очень велики, они стоят перед всеми нами, но мы действительно полны решимости и готовы их решить.

«Голос Америки»: Президент Джо Байден вчера объявил о выделении дополнительной финансовой помощи Украине. Соединенные Штаты всегда были самым большим сторонником Украины в военном и финансовом отношении. Вы упомянули о контроле за тем, как используются деньги внутри страны. Каким образом сейчас осуществляется контроль?

Бриджит Бринк: Существуют давно отлаженные системы для всей помощи, которую мы оказываем, включая помощь в обеспечении безопасности. И то, что мы сейчас делаем, — это просто контроль… Мы выполняем соответствующие функции, которые должны выполнять здесь, в Киеве, работаем с Министерством обороны и другими структурами украинского правительства, которые важны в этом процессе. Мы здесь как раз для этого, как и для решения других задач. Уверена, что мы справимся.

«Голос Америки»: Существует ли какой-либо специально назначенный представитель для наблюдения за помощью, которую Соединенные Штаты оказывают Украине?

Бриджит Бринк: Мы это делаем через своё посольство — и поэтому я действительно рада быть здесь в качестве посла. Затем у нас появится дополнительный персонал, включая старших сотрудников, которые будут заниматься специально этими задачами.

«Голос Америки»: Президент Украины Владимир Зеленский сделал намек, что Соединенные Штаты выделяют недостаточно помощи или делают это слишком поздно. Как бы вы прокомментировали его позицию?

Бриджит Бринк: Я бы сказала, что с начала войны и даже раньше мы были полностью сосредоточены на том, чтобы как можно скорее предоставить Украине средства обеспечения безопасности, оружие, в котором Украина нуждается. И это на самом деле стало моей главной целью, как только я приехала сюда. Действительно, я считаю, что на раннем этапе были некоторые проблемы, и я здесь как раз для того, чтобы убедиться, что все, что мы делаем, непосредственно помогает украинцам на передовой, помогает Украине улучшить свои положение на поле боя, что, как мы уверены — поддержит её позицию на переговорах, когда до этого дойдёт.

«Голос Америки»: Как сейчас складываются ваши отношения с украинским правительством? Взаимодействуете ли вы на всех его уровнях?

Бриджит Бринк: Один из моментов, которые я отметила больше, чем что-либо другое, будучи дипломатом в течение 25 лет, — это всеобщая и абсолютная поддержка, которую я получаю от правительства Украины, от людей вне правительства, от населения, а также поддержку у себя дома, включая общественную поддержку в моей родной части Соединенных Штатов, на Среднем Западе.

И я действительно благодарна за это… Мы понимаем, что это невероятно важно для Украины, её будущего, но я считаю, что это также очень важно для европейской безопасности и для Соединенных Штатов. Мы не должны позволять, чтобы государственные границы изменялись силой.

«Голос Америки»: Как вы в целом видите эту войну? Существуют различные представления о тактике и стратегии, которые используют Соединенные Штаты и другие западные страны, но очевидно, что Соединенные Штаты берут на себя ведущую роль в создании коалиции против России. Украинцы страдают от того, что война затягивается, как вы представляете себе её завершение? Видите ли вы возможность для мирных переговоров?

Бриджит Бринк: Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что мы оставляем на усмотрение украинцев вопрос о том, в какое время Украина сочтёт возможным вести мирные переговоры. Президент Байден указывал на то, что Владимир Зеленский говорил: все войны заканчиваются переговорами. Но ещё раз: мы оставляем выбор времени и содержания переговоров на усмотрение украинцев.

«Голос Америки»: Каковы ожидания Соединенных Штатов от Украины на данный момент? В частности, до войны шли разговоры о борьбе с коррупцией и тому подобном… А что сейчас?

Бриджит Бринк: Я бы сформулировала это немного иначе. Я думаю, что те из нас, кто так сильно поддерживает Украину в правительстве США, среди американского населения, делают это потому, что мы видим и понимаем то будущее, которого хотят украинцы. И это будущее, в котором Украина будет свободной, независимой, процветающей, суверенной, способной самостоятельно определять свой путь. Для нас, американцев, это действительно важно.

На что я хотела бы надеяться, что я планирую делать дальше и уже делаю сейчас — так это поддерживать Украину в неотложной и важнейшей задаче её защиты и обороны. Думаю, с этим согласятся все. И я уверена, что украинское правительство и народ согласятся с тем, что еще одной важной задачей будет проведение реформ, которые обеспечат Украине будущее и будущее новым поколениям украинцев.

«Голос Америки»: Эта война касается не только Украины. Украина борется за более значительную цель — за демократию. Считаете ли вы, что Украина борется за европейские ценности? Если Украина потерпит поражение, каковы могут быть последствия?

Бриджит Бринк: Украина не потерпит поражения, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Как я уже упоминала, это очень важно для Украины и действительно важно для европейской безопасности. Это действительно важно и для Америки, потому что, как сказал президент Байден, то, что произошло, является возмутительным с моральной точки зрения, это неспровоцированное, неоправданное нападение на суверенную страну. В интересах Америки обеспечить мир и безопасность в Европе – это жизненно важно. Так что последствия действительно выходят далеко за пределы Украины. Мы все прекрасно понимаем, что поставлено на карту. Именно поэтому мы здесь: чтобы помочь Украине одержать победу.

«Голос Америки»: Еще один вопрос о восстановлении Украины. Как вы представляете себе этот процесс? Сложилась ли определенная коалиция в поддержку этого?

Бриджит Бринк: Я знаю, что в июле в Лугано (Швейцария) состоится конференция, на которой будет обсуждаться этот вопрос. Я верю, что мое правительство захочет поддержать Украину всеми возможными способами. Я думаю, мы также предложим, чтобы Украина взяла на себя ведущую роль в определении того, как именно лучше всего провести реконструкцию. Из той информации, которую я получаю от (украинского) правительства, я вижу, что оно весьма сосредоточено на реформах и на построении Украины будущего. Уверена, мы все стремимся это поддержать.