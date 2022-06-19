Єврокомісія пропонує позбавити Україну статусу кандидата у випадку відсутності реформ

Європейська комісія, рекомендувавши визнати Україну кандидатом на вступ до ЄС, водночас запропонувала безпрецедентне рішення – забрати у країни цей статус у випадку невиконання Києвом низки умов.

Про це пише «Європейська правда«, посилаючись на рішення ЄК та європейських високопосадовців.

Вказується, що досі нічого подібного не було у рішенням Єврокомісії при розгляді можливого членства жодної іншої держави. Нині, враховуючи дуже особливу ситуацію, таке положення застосовується щодо України – та Молдови заразом.

«По суті, Брюссель сказав, що Україна ще не готова бути кандидатом, але, попри це, отримує статус просто зараз», – пояснюється у матеріалі.

Водночас Київ має виконати сім блоків реформ, аби цей статус зберегти. У Брюсселя є право як забрати це умовне кандидатство, якщо влада країн «сачкуватиме», так і просунути Україну або Молдову на наступний етап процедури вступу до ЄС.

У документі відсутня крайня дата, до якої потрібно продемонструвати готовність проводити системні реформи. Проте очевидно, що до завершення активної фази війни та воєнного стану – цього ніхто очікувати не буде.

Серед згаданих блоків реформ: