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Єврокомісія пропонує позбавити Україну статусу кандидата у випадку відсутності реформ

Європейська комісія, рекомендувавши визнати Україну кандидатом на вступ до ЄС, водночас запропонувала безпрецедентне рішення – забрати у країни цей статус у випадку невиконання Києвом низки умов.

Про це пише «Європейська правда«, посилаючись на рішення ЄК та європейських високопосадовців.

Вказується, що досі нічого подібного не було у рішенням Єврокомісії при розгляді можливого членства жодної іншої держави. Нині, враховуючи дуже особливу ситуацію, таке положення застосовується щодо України – та Молдови заразом.

«По суті, Брюссель сказав, що Україна ще не готова бути кандидатом, але, попри це, отримує статус просто зараз», – пояснюється у матеріалі.

Водночас Київ має виконати сім блоків реформ, аби цей статус зберегти. У Брюсселя є право як забрати це умовне кандидатство, якщо влада країн «сачкуватиме», так і просунути Україну або Молдову на наступний етап процедури вступу до ЄС.

У документі відсутня крайня дата, до якої потрібно продемонструвати готовність проводити системні реформи. Проте очевидно, що до завершення активної фази війни та воєнного стану – цього ніхто очікувати не буде.

Серед згаданих блоків реформ:

  1. реформа Конституційного суду;
  2. продовження судової реформи;
  3. боротьба з корупцією, включно з призначенням керівника САП;
  4. боротьба з відмиванням коштів;
  5. втілення антиолігархічного закону;
  6. узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
  7. зміна законодавства про нацменшини.
19 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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