ВСУ ведут контрнаступление к северо-западу от Изюма — британская разведка

Российская армия в последние двое суток активизировала попытки наступления к югу от Изюма с целью продвинуться вглубь Донецкой области и попытаться замкнуть северодонецкий котел с севера, говорится в свежей сводке британской разведки.

Украинцы тем временем ведут контрнаступление к северо-западу от Изюма, чтобы отвлечь российские силы от этого наступления на Славянск и перерезать пути снабжения, сообщал минувшей ночью Американский Институт изучения войны (ISW). Вот карта восточного фронта недельной давности:

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Британская разведка также замечает, что российская армия и в Сирии, и в Украине уже использовала тактику одностороннего объявления «гуманитарных коридоров» с целью повлиять на ситуацию в зоне боевых действий и насильно переместить население.

«Запертые в Северодонецке мирные украинские жители скорее всего с подозрением отнесутся к предложенному россиянами коридору, — пишут британцы. — Вариантов покинуть город немного, поскольку мосты разрушены, а предложенный россиянами путь ведет в сторону Сватово, глубоко за линией фронта на оккупированной Россией территории».

«Если гражданские лица не выйдут этим коридором, российская армия вероятно объявит это основанием не делать различий между ними и украинскими военными целями в районе», — пишет британская разведка.