Власти США задержали ещё одну суперъяхту российских олигархов

По данным ресурса по отслеживанию судов Refinitiv Eikon, на Гавайи прибыла суперъяхта «Амадеа» (Amadea), стоимостью 300 миллионов долларов, арестованная на Фиджи в прошлом месяце по запросу властей США, утверждающих, что она принадлежит находящемуся под санкциями российскому олигарху Сулейману Керимову.

Оперативная группа KleptoCapture Министерства юстиции США сосредоточилась на конфискации яхт и других предметов роскоши российских олигархов в попытке оказать давление на президента России Владимира Путина в связи с войной в Украине.

106-метровая (350-футовая) яхта покинула порт Лаутока на Фиджи на прошлой неделе, после того, как Верховный суд тихоокеанского островного государства постановил, что яхта должна покинуть страну, поскольку правительству дорого обходилось ее содержание. Данные Refinitiv показывают, что судно пришвартовалось в порту Гонолулу в четверг днем.

Ранее судно прибыло на Фиджи, где и было задержано 13 апреля, после 18-дневного плавания из Мексики. Сотрудники ФБР сообщили в показаниях под присягой, что судно отключило свои автоматизированные информационные системы 24 февраля, почти сразу после вторжения России в Украину, чтобы избежать ареста. Свои действия в Украине Россия называет «специальной военной операцией».

Адвокаты владельца «Амадеа» (Amadea), компании Millemarin Investment Ltd, зарегистрированной на Каймановых островах, заявили суду Фиджи, что Amadea принадлежит не Керимову, а другому российскому олигарху, который не попал под санкции, бывшему главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову.

Представители Соединённых Штатов заявляют, что Керимов является истинным владельцем Amadea, в то время, как большая часть доказательств в ордере на арест от 13 апреля недоступна для публикации в СМИ. Керимов попадал под санкции США в 2014 и 2018 годах в ответ на действия России в Сирии и в Украине. Он также попал под санкции Евросоюза.

Согласно общедоступной базе данных судоходства Equasis, судно «Амадеа» (Amadea) ранее плавало под флагом Каймановых островов. Данные Eikon показали, что яхта прибыла на Гавайи под флагом США.