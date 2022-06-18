В ответ на ночной ракетный обстрел Ашкелона: ЦАХАЛ атаковал сектор Газа.



В ответ на произведенный из сектора Газа в сторону Ашкелона ночной запуск ракеты, перехваченной «Железным куполом», ВВС Израиля атаковали цели ХАМАСа, находящиеся на территории палестинского анклава.

Атакам подверглись объекты по производству оружия и позиции террористов на границе сектора.

Как сообщалось ранее, в 03:10 сигналы воздушной тревоги прозвучали в Ашкелоне и в нескольких окрестных поселках — Зиким, Кармия и Натив ха-Асара. Местные жители сообщили о звуках взрывов и о том, что в небе наблюдался запуск противоракет. Как пояснили в ЦАХАЛе, зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газа, ее перехватил комплекс ПРО «Железный купол».

Пострадавших нет, об ущербе тоже не сообщалось.

Последний перехват выпущенных из сектора Газа ракет системой «Железный купол» был произведен 21 апреля в небе над Сдеротом.

Как отмечают обозреватели, этот запуск не очень понятен — политических предпосылок к обстрелам на данный момент нет, обострения в отношениях с исламистами, правящими в Газе, тоже. При всей непредсказуемости ХАМАСа и «Исламского джихада» подобному развитию событий обычно предшествуют определенные предпосылки, которых сейчас не было.

Известно, что позавчера в Дженине были ликвидированы три боевика, обстрелявших армейский автомобиль. Вчера на территории Газы упал армейский аэростат, но оба эти события сами по себе вполне рядовые и вряд ли могли спровоцировать запуск ракеты по Ашкелону.