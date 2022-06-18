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В Міноборони України вперше повідомили втрати ЗСУ у техніці за час війни

В Міноборони України вперше повідомили втрати ЗСУ у техніці за час війни. За словами військових, західні поставки зброї ці втрати повністю не перекривають.

«На сьогоднішній день ми маємо приблизно 30-40, а іноді і до 50 відсотків втрат техніки внаслідок активних боїв. Таким чином, ми втратили приблизно 50 відсотків. Втрачено близько 1300 БМП та БТР, 400 танків, 700 артсистем», — сказав заступник міністра оборони. Володимир Карпенко в інтерв’ю National Defence.

За його словами, міжнародна допомога покриває 10-15% потреб української армії.

18 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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