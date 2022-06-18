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У Сирії зросла загроза прямого конфлікту американських та російських військових, — WSJ

Сирія

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією джерел видання, деякі дії російських військ у Сирії загрожують прямим конфліктом між військовими США та Росії.

«Російські війська провели низку операцій проти очолюваної США коаліції в Сирії цього місяця, зокрема одну з них — цього тижня на базі в південній частині країни», — заявив американський військовий чиновник.

Він додав, що втрат внаслідок інциденту не зафіксовано, оскільки представників коаліції у момент завдання ударів на об’єкті не було. Крім того, російська сторона про свої плани попередньо повідомила американську по лінії зв’язку.

Проте, в американських військових колах такі дії викликають занепокоєння у зв’язку з тим, що прорахунок може перерости у ненавмисний конфлікт між американськими та російськими силами в Сирії.

18 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США

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