У Пентагоні підтвердили, що російський буксир «Василий Бех» було знищено ракетою Harpoon

Про це повідомив журналіст The Washington Post Ден Ламот у twitter.
«Українські війська вдарили принаймні однією ракетою Harpoon по російському морському буксиру, повідомляє міноборони США, що підтверджує українські заяви. За словами чиновника, ракети в Україну постачалися не Сполученими Штатами, але вони — американського виробництва», — написав Ламот.
- 17 червня Збройні сили України підбили ракетами Harpoon буксир російського флоту «Василий Бех», який перевозив на острів Зміїний озброєння та особовий склад.
- Пізніше підбитий буксир російського флоту «Василий Бех» потонув після ураження.
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