 
«  
  »

У Пентагоні підтвердили, що російський буксир «Василий Бех» було знищено ракетою Harpoon

протикорабельні ракети Harpoon

Про це повідомив журналіст The Washington Post Ден Ламот у twitter.

«Українські війська вдарили принаймні однією ракетою Harpoon по російському морському буксиру, повідомляє міноборони США, що підтверджує українські заяви. За словами чиновника, ракети в Україну постачалися не Сполученими Штатами, але вони — американського виробництва», — написав Ламот.

  • 17 червня Збройні сили України підбили ракетами Harpoon буксир російського флоту «Василий Бех», який перевозив на острів Зміїний озброєння та особовий склад.
  • Пізніше підбитий буксир російського флоту «Василий Бех» потонув після ураження.
18 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  