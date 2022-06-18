Ситуація на Луганщині: росіяни посилили угруповання на Сєвєродонецькому напрямку і хочуть оточити ЗСУ

Окупаційні війська Російської Федерації зосередились на захопленні Сєвєродонецька, наразі окупанти посилили угруповання військ на цьому напрямку і намагаються оточити позиції Збройних сил України.

Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

За його словами, росіяни також прагнуть посилити свої війська для наступу в напрямку Тернова та Рубіжного.

“На Сєверодонецькому напрямку агресор посилює своє угруповання військ. Зокрема, через Сватове у напрямку Старобільська (40 км на північний схід від Сєвєродонецька) переміщено танки, ББМ, автомобільну та інженерну техніку”, – зазначив він.

Водночас на Бахмутському напрямку українські захисники перешкоджають спробам противника оточити Сили оборони у районах населених пунктів Оріхове та Гірське.

“Ворог перегруповується та посилює війська. На напрямку Попасна – Миколаївка противник ввів два батальйони зі складу 1-го армійського корпусу, який відновлював боєздатність”, – резюмував речник Міноборони.

Мотузяник пояснив, що окупанти не припиняються обстрілів позицій Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення у Луганській та Донецькій областях. У Міноборони пояснили, що обстановка залишається складною, проте в цілому контрольованою українськими військами

Разом з тим на Донецькому напрямку ЗСУ стримують наступ підрозділів противника, який зосередився на спробах оточення наших військ у районах Сєвєродонецька і Лисичанська, а також на блокуванні основних логістичних шляхів.

Проте на Лиманському напрямку ворог б’є артилерією в бік Сіверська (20 км на південний схід від Лимана) та не припиняє спроб підготуватися до форсування річки Сіверський Донець.

На Слов’янському напрямку ЗСУ ведуть бої проти угруповання противника, до якого входять підрозділи зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї армії, берегових військ балтійського флоту, 29-ї, 35-ї, 36-ї армій, 68-го армійського корпусу східного військового округу, повітряно-десантних військ та мобілізаційного резерву 1 і 2 армійських корпусів.

“Ці ворожі війська основні зусилля зосередили на спробах захоплення Краснопілля (20 км на південний схід від Ізюма) та створенні умов для розвитку наступу на Слов’янськ. Ворог здійснив вогневі нальоти артилерію в районах Долини, Дібрівного та Вірнопілля. Також ЗСУ відбили штурм у районі Богородичного, яке окупант намагався взяти під контроль”, – сказав Мотузяник.

Водночас голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай визнав, що ситуація в підконтрольній частині Луганської області залишається дуже важкою, але бої за Сєвєродонецьк тривають. За його словами, в області зберігається важка ситуація.

Тривають запеклі бої в Сєвєродонецьку, обстрілюється Лисичанськ. В районі Золотого і Тошківки йдуть дуже важкі бої. Кажуть, що орки втомлюються … ті, хто приходять втомлюються, але щось вони якось поки не закінчуються, як таргани лізуть з усіх щілин. Сергій ГайдайГолова Луганської обласної військової адміністрації

Він також зазначив, що триває підвезення гуманітарної допомоги, проводиться “тиха” евакуація без попередніх анонсів.

“У Сєвєродонецьку йдуть бої, місто не захоплене, як каже русня. А в Лисичанську дуже потужні обстріли, на жаль, є загиблі… Дуже важко, війна не закінчується”, – додав Гайдай.