РФ потеряла за минувшие сутки войны в Украине около 200 военных, 9 танков, самолет и корабль с экипажем

Боевые потери российской оккупационной армии за минувшие сутки составили около 200 человек личного состава, а с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по состоянию на утро субботы, 18 июня, составили около 33 тыс. 350 человек, сообщается в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Кроме того, за минувшие сутки РФ потеряла в Украине 9 танков и 10 боевых бронированных машин (ББМ), а с начала полномасштабного вторжения – 1465 и 3573 соответственно.

В пятницу был сбит самолет и беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня оккупантов, также были уничтожены 5 принадлежащих им артиллерийских систем, 1 средство противовоздушной обороны, 1 судно и 17 единиц автомобильной техники, включая бензовозы.

Всего же с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла уже 739 артсистем, 233 реактивные системы залпового огня, 98 средств ПВО, 216 самолетов, 180 вертолетов, 594 БПЛА, 129 крылатых ракет, 2513 автомобилей и автоцистерн, 55 единиц спецтехники и 14 судов.

«Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлениях», — отмечается в сводке.

При этом в Генштабе подчеркнули, что данные уточняются.