Reuters: продажа Украине боевых американских беспилотников приостановлена

Согласно сообщению информационного агентства Reuters, сразу два компетентных источника подтвердили, что план администрации Байдена по продаже Украине четырех больших боевых беспилотников был приостановлен из-за опасений, что их сложное оборудование для наблюдения может попасть в руки врага.

Техническое возражение против продажи авиатехники было выдвинуто в ходе более глубокой проверки, проведенной Управлением по безопасности оборонных технологий Пентагона, которому поручено охранять дорогостоящие технологии от попадания в руки врага. Как сообщили агентству Reuters трое информаторов, ранее план, циркулирующий с марта, был одобрен Белым домом.

О плане продать Украине четыре беспилотника «Серый орёл» (MQ-1C Gray Eagle), которые могут быть вооружены ракетами Hellfire, для использования на поле боя против российской армии, агентство Reuters впервые сообщило в июне.

Возражение против экспорта беспилотников возникло из-за опасений, что технологии, которые заложены в оборудование для наблюдения с беспилотников, а также в их радары, в случае попадания в руки российских специалистов могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов.

«Источники» также сообщили Reuters, что эта вероятность не была учтена при первоначальном рассмотрении, но была озвучена на встречах в Пентагоне в конце прошлой недели.

«Проверка технологической безопасности является стандартной практикой для передачи оборонных активов США всем международным партнерам. По существу, все дела рассматриваются индивидуально. В рамках установленной процедуры вопросы национальной безопасности доводятся до соответствующего утверждающего органа», — заявила Сью Гоф, представитель Пентагона.

Решение об осуществлении сделки в настоящее время рассматривается вышестоящими инстанциями в Пентагоне, но сроки его принятия не ясны, рассказало информационному агентству Reuters на условиях анонимности одно из официальных лиц США.

Одним из решений, позволяющим продвинуть процесс продажи, была бы замена существующего радарного и сенсорного комплекта на что-то менее сложное, но на это могут уйти месяцы, разъясняет один из источников Reuters.

Если процесс продажи беспилотников будет продолжен, Конгресс получит шанс заблокировать его, хотя это было названо информаторами агентства маловероятным.

Четыре беспилотника «Серый орёл» (MQ-1C Grаy Eagle), произведенные General Atomics, изначально планировались к отправке в Армию США, рассказывают лица, знакомые с процессом.

Согласно бюджетным документам, «Серые орлы» стоят по 10 миллионов долларов каждый.