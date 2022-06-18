Низка держав, які надають Україні озброєння, просять не оприлюднювати цю інформацію » Польское оружие изменит ход войны в Северодонецке — советник МВД Украины Поставка тяжелого оружия может кардинально изменить ситуацию на передовой.

Польские 155-миллиметровые установки уже изменили ход войны в Северодонецке. Об этом заявил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов в эфире национального телемарафона.

«Именно это вооружение позволило «устаканить» ситуацию, и (захватчики. — Gazeta.ua) это сразу почувствовали», — сказал он.

Смирнов добавил, что без паритета тяжелого вооружения нельзя даже условно говорить о контрнаступлении по всей линии фронта.

«И это будет как раз тот стратегический перелом в этой войне, когда мы сможем действительно победить этим условным паритетом по тяжелому вооружению», — говорит советник.

По его словам, французские самоходные установки и тяжелое немецкое оружие могут изменить ход войны.

«У нас есть много сведений о позициях врага, скоплении военной техники. Но у нас достаточно небольшое количество именно таких установок. И они, эти установки, как раз и есть основа основ нашего успешного контрнаступления», — заявил Смирнов.

Польша подписала самое большое соглашение за последние 30 лет о поставках оружия для Украины. Это подтвердил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий 7 июня. Это оружие проверено временем и будет важным на поле боя, «вероятнее всего, на востоке Украины».