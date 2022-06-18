Перемовини з Росією можуть відновитися у кінці серпня після контрнаступів ЗСУ – Арахамія

Джерело: Арахамія в коментарі «Голосу Америки»
Деталі: За словами Арахамії, Україна зможе відновити мирні переговори з Росією, коли зміцнить свої позиції на фронті, але не уточнив, про що йдеться, щоб не дізналися росіяни.
Пряма мова Арахамії: «Кінець серпня (коли Україна може відновити перемовини з посиленої позиції – ред.).
Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, бо вони можуть це побачити у відкритих джерелах.
Але я думаю, ми проведемо операцію з контрнаступу в деяких місцях».
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