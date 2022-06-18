Низка держав, які надають Україні озброєння, просять не оприлюднювати цю інформацію

Багато країн серед тих, які надають Україні військову допомогу, просять не оприлюднювати цю інформацію.

Про це в інтерв’ю “Ліга.net” розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

На прохання журналіста оцінити результати третьої зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн”, Данілов зауважив, що Україна має бути вдячна за будь-яку допомогу, оскільки у партнерів немає прямих зобов’язань перед українською державою.

“Нам треба поставити собі запитання: а хто нам що зобов’язаний? Для цього у нас мають бути трошки інші відносини з тими країнами, які беруть на себе зобов’язання. Якби наша країна була членом НАТО, то була б зовсім інша розмова і змінилась би конфігурація таких зустрічей”, – сказав Данілов.

Він додав, що низка країн попросила не оприлюднювати інформацію про військову допомогу Україні.

“Сьогодні ми маємо дякувати країнам, які надають нам допомогу. Їх дуже багато. Не про всі ми знаємо. Дуже багато країн просять не озвучувати військове озброєння, яке вони нам передають. Мине час і буде наша перемога – будемо всім дякувати”, – сказав Олексій Данілов.