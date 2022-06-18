Литва отрезала Калининградскую область от грузов

Власти Литвы ввели ограничения на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область из других регионов России, сообщил губернатор области Антон Алиханов в своем телеграм-канале.

По его словам, поставки будут «значительно урезаны» с 00 часов 18 июня после того, как Железные дороги Литвы уведомили Калининградскую железную дорогу, что прекращают транзит товаров, которые подпадают под европейские санкции.

«Якобы они получили разъяснения от Европейской комиссии, что на запрещенные к ввозу в ЕС товары не распространяется разрешение, на основе которых транзит осуществлялся ранее», — написал Алиханов в своем telegram-канале.

Под санкции попали строительные грузы, цемент, металлы — до 50% всей номенклатуры грузов. Завозить их теперь придется морем, а это дороже.