Кабмин зафиксировал цену газа «Нафтогаза» для облгазов на период войны и 6 мес. после и передал НАК 6 ТЭЦ

НАК «Нафтогаз Украины» на время военного положения и 6 месяцев после его завершения будет поставлять природный газ операторам газораспределительных систем (облгазам) по фиксированной цене, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Большинство этих операторов сейчас перешли в собственность государства. Решение правительства – еще один шаг к стабильным поставкам газа всем потребителям и стабильной работе нашей газотранспортной системы», – прокомментировал он в субботу в телеграмм соответствующее постановление Кабинета министров.

Премьер добавил, что для обеспечения бесперебойных поставок тепла и электроэнергии правительство также поручило передать шесть государственных ТЭЦ в собственность «Нафтогаза».

«Это позволит более эффективно тратить ресурсы и управлять этими предприятиями, а также подготовить их к зиме», – отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, Кабинет министров еще 4 августа 2021 года принял решение о передаче НАК «Нафтогаз Украины» в уставный капитал управляемых Фондом госимущества пакетов акций (свыше 99%) АО «Днепровская ТЭЦ», ЧАО «Николаевская ТЭЦ», АО «Криворожская теплоцентраль», АО «Херсонская ТЭЦ», АО «Одесская ТЭЦ», а также целостного имущественного комплекса ГП «Северодонецкая теплоэлектроцентраль». Однако до сих пор это решение не было реализовано.

В конце мая 2022 года по ходатайству Государственного бюро расследований (ГБР) следственный судья Печерского суда Киева передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) арестованные частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

На фотографиях, которыми иллюстрировано сообщение о передаче АРМА обл- и горгазов, изображены помещения «Черкассыгаз» и предприятия Региональной газовой компании (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа: «Хмельницкгаз», «Черниговгаз», «Винницагаз», «Днепропетровскгаз», «Киевоблгаз», «Тисменицагаз».

Затем в конце мая правительство поручило АРМА передать эти облгазы в управление АО «Черноморнафтогаз».