Израиль модернизировал ядерное оружие на 1,2 миллиарда долларов



Международная кампания за запрещение ядерного оружия (ICAN) опубликовала отчет, в котором аналитики подсчитали предположительные расходы ядерных государств на модернизацию и совершенствование этого оружия массового поражения.

В рейтинговом списке организации на седьмом месте среди ядерных держав фигурирует Израиль. По оценке аналитиков ICAN, в 2021 году Израиль инвестировал 1,2 миллиарда долларов в модернизацию своего ядерного оружия. При этом еврейское государство не подтверждает, но и не отрицает его наличие у себя.



Фото: Международная кампания за запрещение ядерного оружия (ICAN)

Больше всего в прошлом году на разработку и создание ядерных вооружений потратили США – 44,2 миллиарда долларов. На втором месте Китай – 11,7 миллиарда долларов. Россия с 8,6 миллиарда долларов – на третьем месте.

Согласно отчету, девять ядерных государств потратили в 2021 году на создание почти 13 тысяч единиц ядерного оружия 82,4 миллиарда долларов. Годом ранее расходы этих стран на ядерные вооружения и технологии составляли 76 миллиардов долларов (с поправкой на инфляцию). При этом более 90 процентов имеющегося в мире ядерного оружия принадлежат всего двум странам – России и США.

Международная кампания за запрещение ядерного оружия (ICAN) – это общественная организация, которая ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Она была создана в 2007 году. В 2017 году ICAN получила Нобелевскую премию мира за работу по «привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия» и за усилия, направленные на «достижение запрета подобного оружия путем переговоров».